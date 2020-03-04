شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث عددا من القضايا الخليجية والان نبدء بالتفاصيل
بحث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف، عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الخليجي. وهنأ سموه في بداية الاستقبال في مكتبه بالرياض، أمس، د. الحجرف؛ بمناسبة توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، منوها بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
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