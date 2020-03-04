شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «الشيوخ الفرنسي» تشيد بجهود المملكة في محاربة التطرف والان نبدء بالتفاصيل

أشادت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي جوليه بجهود المملكة في محاربة التطرف وغسيل الأموال، كما أشادت بالعلاقات السعودية - الفرنسية التي أكدت أنها تشهد تطورا مستمرا على جميع الأصعدة، خصوصا على الصعيد الثقافي ومنها تطوير العلا. ونوهت بدور المملكة العربية السعودية المهم في استقرار وأمن دول الخليج العربي والمنطقة بشكل عام، نظرا لموقعها الإستراتيجي وما تملكه من مخزونات وقدرات كبيرة في الطاقة. وأشارت إلى ما شهدته المملكة من تطور وتقدم كبيرين وفق رؤية 2030 ولمسته من خلال زيارتها الحالية للمملكة.

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