شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يناقش الفرص الاستثمارية مع بنك «مورجان ستانلي» والان نبدء بالتفاصيل
كما بحث الجانبان خلال استقبال سمو ولي العهد لغورمان، أمس، الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي يقدمها بنك مورغان ستانلي في المملكة.
حضر اللقاء وزير المالية محمد الجدعان، ورئيس مورغان ستانلي الدولية فرانك بيتيتجاس، والرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي في المملكة عبدالعزيز العجاجي.
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