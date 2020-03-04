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ولي العهد يناقش الفرص الاستثمارية مع بنك «مورجان ستانلي»

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استعرض صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك مورجان ستانلي، جيمس غورمان، الفرص الواعدة في المجال المصرفي والاستثماري وفق رؤية المملكة 2030.

كما بحث الجانبان خلال استقبال سمو ولي العهد لغورمان، أمس، الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي يقدمها بنك مورغان ستانلي في المملكة.

حضر اللقاء وزير المالية محمد الجدعان، ورئيس مورغان ستانلي الدولية فرانك بيتيتجاس، والرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي في المملكة عبدالعزيز العجاجي.

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