شكرا لقرائتكم خبر عن «دمي فداء لوطني 3» حملة للتبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

دشّن مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم العليط أمس، حملة للتبرع بالدم تحت شعار «دمي فداء لوطني 3»، والتي تنظمها إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ومكتب التعليم بمحافظة القطيف بالتعاون مع مستشفى القطيف المركزي.

وأشاد العليط بالتنظيم والإقبال الكبير والمميز للمتبرعين في اليوم الأول للحملة والذي شهد 132 متبرعًا، مؤكدًا أن المبادرة تدعو لتحفيز المتبرعين بالدم وحثهم على الأعمال التطوعية، وتنمية هذه الثقافة وزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية، مبينًا أن حملة التبرع بالدم عمل إنساني نبيل وواجب ديني عظيم.

وأكد المساعد للشؤون المدرسية عبدالله القرني أن تنظيم حملة التبرع بالدم يأتي في إطار التأكيد على المبادرات الإنسانية الخيرة، وتجسيد روح التعاون بين أفراد المجتمع. وأوضح رئيس وحدة الصحة المدرسية بمكتب تعليم القطيف محمد آل حريز أن الحملة التي تستمر لمدة يومين استقبلت في اليوم الأول 132 متبرعًا، مشيرًا إلى أنها تسعى لتعزيز الصحة ونشر الوعي بأهمية التبرع بالدم والإسهام الحيوي لإنقاذ الأرواح ومساعدة المرضى في جميع المستشفيات، وتعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية.