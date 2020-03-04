شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يطور القدرات العملية لمستفيدي «الضمان» والان نبدء بالتفاصيل
وتناولت الورشة التي قدمها المدرب علي الفايز، أهمية السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية وطرق البحث عن وظيفة، والحقوق الوظيفية، كما سلط الضوء على ضرورة معرفة محتوى العقد والقراءة قبل التوقيع عليه.
وأكد الفايز على ضرورة التدريب على المقابلة الشخصية، كذلك البحث عن المعلومات الصحيحة عن المنشأة من خلال التأكد من الرسائل النصية والحرص على المصداقية عند تقديم الخبرات.
كانت هذه تفاصيل خبر «هدف» يطور القدرات العملية لمستفيدي «الضمان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.