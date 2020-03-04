شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 10 منشآت وإتلاف 5 أطنان أغذية والان نبدء بالتفاصيل

أدت الجولات التفتيشية التي نفذّتها الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنطقة الشرقية بالتعاون مع أمانة المنطقة والهيئة الملكية بالجبيل مؤخراً، إلى إغلاق 10 منشآت غذائية مخالفة وإتلاف نحو 5 أطنان من الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر. وشملت الحملة تفتيش 568 منشأة مخالفة خلال 5 أيام، وانتهت بضبط 212 منشأة مخالفة منها. وتنوعت المخالفات بين سوء تخزين الأغذية والمواد الأولية، وظهور علامات التلف والفساد على الأغذية، وانتهاء فترة صلاحية المواد الغذائية، إضافة إلى وجود قوارض في مستودع للمواد الأولية، وأغذية مجهولة المصدر، واستخدام أوان ومعدات غير صالحة لملامسة الغذاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 10 منشآت

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