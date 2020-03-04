شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف طالبات الجبيل بنظام العمل والان نبدء بالتفاصيل

نظم مكتب العمل بمحافظة الجبيل أول أمس، محاضرة تعريفية بنظام العمل في مقر الكلية الجامعية للبنات؛ بهدف تأهيل الطالبات المقبلات على التخرج لسوق العمل، وذلك بمدينة الجبيل الصناعية.

وتناولت المحاضرة التي قدمتها ريم الجاسم، أهمية عقود العمل واللوائح التنفيذية لتنظيم العمل ومعرفة أطراف التعاقد بحقوقهم والتزاماتهم، كما تم شرح قانون عمل المرأة وأهم البنود التي خصها بها نظام العمل والعمال السعودي؛ لتحقيق بيئة عمل آمنة ومناسبة لها، واستعراض أهم القضايا التي تواجه قسم التسوية الودية والتفتيش والتي أساسها في الغالب عدم المعرفة والإلمام بالنظام.