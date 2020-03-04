شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 10 شهور.. 20 وحدة سكنية لمستفيدي «جود» والان نبدء بالتفاصيل
» مأوى آمن
وأوضحت رئيس مجلس الجمعية الجوهرة المنقور أنه تم تسليم 7 شقق للأسر المحتاجة من مستفيدي الجمعية، بالتعاون مع وزارة الإسكان التي ساهمت بالكثير لمنح مأوى آمن للأسر المستفيدة، ليبلغ العدد النهائي للشقق التي تم تسليمها لـ«جود» 20 شقة، وذلك عقب دراسة حالات العائلات المستفيدة.
» جهود جبارة
وقدمت الشكر لحكومتنا الرشيدة على جهودها الجبارة وإسهاماتها لمواطنيها، والشكر موصول لوزارة الإسكان التي دائما تحرص على توفير مساكن آمنة وملائمة للأسر المحتاجة.
وقالت مسؤول الإسكان هناء القاضي: أولاً نحمد الله العظيم الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن ثم نشكر حكومتنا الرشيدة على جهودها الجبارة لخدمة الوطن والمواطن، والشكر موصول لوزارة الإسكان التي ما ادخرت جهداً من أجل زرع السعادة في قلوب الأسر المستفيدة من خدمات الجمعيات الخيرية.
» سرعة التجاوب
وأضافت: بحمد الله وفضله نحتفل باستلام الشقة رقم 20 من وزارة الإسكان، وذلك في مدة قياسية لا تتعدى 10 شهور، بالإضافة للاحتفال بتسليم 7 شقق من الوزارة لمستحقيها. وتابعت: بارك الله الجهود، وعبارات الشكر عاجزة عن إيفاء وزارة الإسكان حقهم على سرعة الإنجاز والتجاوب، وجعل الله تلك المنازل جميعها بقعا مباركة على مستحقيها وفأل خير وسعادة.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 10 شهور.. 20 وحدة سكنية لمستفيدي «جود» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.