شكرا لقرائتكم خبر عن الحفاظ على الأرواح شعار رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المغربي لـ«اليوم» أن الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني مع العالم يبين قيمة وأهمية السلامة، لتفعيلها وتطبيقها أينما نكون، مؤكدا ضرورة أن تكون المحافظة على الأرواح والممتلكات شعارا على الدوام، وأن يبقى ذلك سلوكا مفعلا في الحياة، مضيفا: إن إقامة هذه الفعاليات يغرس في النشء أن تكون السلامة ذات أولوية وأهمية.
وأبان أن غرس وإيجاد ثقافة الوقاية لهما أهمية قصوى، فمن الضروري أن نوجد ذلك في حياتنا وسلوكنا أيضا، والتي منها تأتي السلامة والأمن والأمان. مشيرا إلى أن وطننا الغالي وقيادتنا الحكيمة تسعى لأن يكون كل مواطن ومقيم بمأمن وأمان وسعادة، فرؤية وطننا 2030 تركز على الفرد أولا، كما تركز على جودة الحياة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال المحافظة على الأنفس أولا ثم الممتلكات.
وقال مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد بدر الراجحي لـ«اليوم»: إننا طوال العام في فعالية ونشاط وحيوية. مع التركيز على رفع مستوى وعي أفراد المجتمع بأهمية السلامة؛ للمحافظة على الأرواح والممتلكات.
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