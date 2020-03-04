شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل توعوية لزوار «السلامة أولا» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

واصلت مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية يومها الثالث في إيصال رسائلها التوعوية والتثقيفية لزوارها من طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار «السلامة أولاً»، والذي يقام في معارض الظهران «إكسبو».

وشهدت الفعاليات إقبالاً كبيراً من جميع طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بعدد ٢٠٨٩ طالبة لأكثر من ١١٢ مدرسة من حاضرة الدمام؛ لما يقدم من برامج متنوعة جمعت بين التوعية والتثقيف والترفيه.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في المنطقة المقدم عبدالهادي الشهراني، أن المعرض يضم العديد من الأركان التوعوية التي تعرض طرق ووسائل السلامة العامة في المنزل أو المدرسة أو الرحلات البرية، وشرحا لأدوات السلامة وطرق استخدامها من قبل منسوبي الدفاع المدني، كما تضمن المعرض شاشات عرض لمواد توعوية وتثقيفية.

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وأضاف: إن المعرض يستقبل زواره اليوم الأربعاء في الفترتين الصباحية والمسائية، والذي يستمر إلى مساء يوم السبت القادم؛ بهدف زيادة الوعي والمعرفة لدى المجتمع بسبل الأمن والسلامة، وتجنب المخاطر بكافة أشكالها وأنواعها، وترسيخ مفهوم توفير متطلبات السلامة في كافة مناشط الحياة.

من جانبها قالت عميد عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د.فاطمة الملحم: إن هناك تعاونا بين الجامعة وشركة أرامكو السعودية ومديرية الدفاع المدني في المنطقة، وبالتحديد في برنامج «دافع الوطني»، والذي يهتم بتدريب الطلاب والطالبات في الجامعة، وكذلك المجتمع على كيفية التعامل مع الحوادث في أولى لحظات وقوعها قبل وصول الفرق الإسعافية والدفاع المدني بالشكل السليم؛ لضمان سلامتهم لحين وصول المنقذين.

وأشارت الملحم إلى أن عدد المتدربين بالبرنامج منذ انطلاق البرنامج بلغ أكثر من 1500 طالب وطالبة، وفي الفترة المقبلة سيكون هناك تدريب لكافة الأشخاص بالمجتمع، بالإضافة إلى تدريب قرابة 300 شخص من منسوبي التعليم في مجال الأمن والسلامة ومنحهم شهادات تدريب معتمدة بأن يكونوا مدربين معتمدين.