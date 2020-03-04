شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة رفع قدرة مستشفى الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

ناقش المجلس المحلي بالخفجي برئاسة المحافظ محمد الهزاع، طلب رفع القدرة الاستيعابية لمستشفى الخفجي العام من 100 إلى 200 سرير، واستحداث جهاز رنين مغناطيسي ومركز للغدد الصماء، ومركز للأسنان، ومركز للعلاج الطبيعي؛ استيعابا للزيادة السكانية في المحافظة والمراكز التابعة لها، في ظل نقص الخدمات الطبية المقدمة، وبعد المسافة بين المستشفى والمستشفيات الطبية المتخصصة بالمنطقة الشرقية.

وتابع المجلس ما تمت مناقشته سابقا بشأن الصرف الصحي في الأحياء المعتمدة بما فيها الأحياء الجديدة، والأحواش الواقعة بعد الطريق الدولي السريع، وأوصى بسرعة الاستعجال في تنفيذ البنية التحتية للمشروع. وأكد أهمية إنشاء جسر على الطريق الدولي، يربط حيي وزارة المالية ووزارة الإسكان بالمحافظة.

وأوصى المجلس بإنشاء جسر مشاة في طريق الملك عبدالعزيز، وجسرين آخرين على طريق الملك عبدالله، وجسر رابع على طريق عمر بن الخطاب؛ وذلك لسلامة عبور المشاة في أماكن تجمعات الأسواق، خصوصا في ظل وجود كثافة مرورية بهذه الأماكن.