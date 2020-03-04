شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة رفع قدرة مستشفى الخفجي والان نبدء بالتفاصيل
وتابع المجلس ما تمت مناقشته سابقا بشأن الصرف الصحي في الأحياء المعتمدة بما فيها الأحياء الجديدة، والأحواش الواقعة بعد الطريق الدولي السريع، وأوصى بسرعة الاستعجال في تنفيذ البنية التحتية للمشروع. وأكد أهمية إنشاء جسر على الطريق الدولي، يربط حيي وزارة المالية ووزارة الإسكان بالمحافظة.
وأوصى المجلس بإنشاء جسر مشاة في طريق الملك عبدالعزيز، وجسرين آخرين على طريق الملك عبدالله، وجسر رابع على طريق عمر بن الخطاب؛ وذلك لسلامة عبور المشاة في أماكن تجمعات الأسواق، خصوصا في ظل وجود كثافة مرورية بهذه الأماكن.
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