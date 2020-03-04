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الوفيات ترتفع في واشنطن بسبب كورونا وترامب يدرس منع السفر
لا تفكير في فرض أي قيود على السفر الداخلي
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن إدارته ربما تمنع السفر من الولايات المتحدة إلى المناطق التي ترتفع بها معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لكنه أوضح أن المسؤولين لا يفكرون في فرض أي قيود على السفر الداخلي، في الوقت الذي ارتفع عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة.
وقال ترامب، الذي كان يتحدث إلى الصحفيين قبل زيارة مع باحثين في مجال الصحة الأمريكية، لمناقشة انتشار الفيروس: إنه يدرس منع السفر إلى المناطق الموبوءة بالفيروس.
وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بالتزامن مع إعلان شبكة “سي إن إن” ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 9، جميعها في ولاية واشنطن بأقصى الشمال الغربي.
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