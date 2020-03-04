، نائب إيراني يشكِّك بإحصاءات "الصحة الإيرانية" بشأن عدد المصابين والوفيات بـ"كورونا" ،

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شكَّك نائب رئيس البرلمان الإيراني مسعود بزشكيان بإحصاءات وزارة الصحة الإيرانية بشأن حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في البلاد، معتبرًا أن السلطات لم تأخذ الفيروس على محمل الجد، وفق وكالة "آر تي" الروسية.
وتفصيلاً، قال "بزشكيان" الذي شغل منصب وزير الصحة في حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي: "لو كنت في وزارة الصحة لفرضت حجرًا صحيًّا على مدينة قم منذ اليوم الأول للكشف عن الفيروس فيها، ولما سمحت لأحد بالخروج منها".
وأضاف بأنه "لو تم تعطيل البلاد عند اكتشاف الفيروس لمدة 15 يومًا لكان الوضع الآن أفضل حالاً".
وتابع: "المستشفيات لم تعد تستوعب أعداد المصابين، والأوضاع تزداد سوءًا يوميًّا".. محذرًا من أن "الاقتصاد وكل شيء في إيران سيتزعزع إن لم يتم التعامل مع الحدث بطريقة جادة وحازمة".
وارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 77 شخصًا، وبلغ إجمالي الإصابات 2336 شخصًا.إيران نائب رئيس البرلمان الإيراني مسعود بزشكيان وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا الجديد
نائب إيراني يشكِّك بإحصاءات "الصحة الإيرانية" بشأن عدد المصابين والوفيات بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-04
شكَّك نائب رئيس البرلمان الإيراني مسعود بزشكيان بإحصاءات وزارة الصحة الإيرانية بشأن حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في البلاد، معتبرًا أن السلطات لم تأخذ الفيروس على محمل الجد، وفق وكالة "آر تي" الروسية.
وتفصيلاً، قال "بزشكيان" الذي شغل منصب وزير الصحة في حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي: "لو كنت في وزارة الصحة لفرضت حجرًا صحيًّا على مدينة قم منذ اليوم الأول للكشف عن الفيروس فيها، ولما سمحت لأحد بالخروج منها".
وأضاف بأنه "لو تم تعطيل البلاد عند اكتشاف الفيروس لمدة 15 يومًا لكان الوضع الآن أفضل حالاً".
وتابع: "المستشفيات لم تعد تستوعب أعداد المصابين، والأوضاع تزداد سوءًا يوميًّا".. محذرًا من أن "الاقتصاد وكل شيء في إيران سيتزعزع إن لم يتم التعامل مع الحدث بطريقة جادة وحازمة".
وارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 77 شخصًا، وبلغ إجمالي الإصابات 2336 شخصًا.
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
12:47 AM
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
01:01 AM
قال إن السلطات لم تأخذ الفيروس على محمل الجد.. والمستشفيات لم تعد تستوعب الأعداد
شكَّك نائب رئيس البرلمان الإيراني مسعود بزشكيان بإحصاءات وزارة الصحة الإيرانية بشأن حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في البلاد، معتبرًا أن السلطات لم تأخذ الفيروس على محمل الجد، وفق وكالة "آر تي" الروسية.
وتفصيلاً، قال "بزشكيان" الذي شغل منصب وزير الصحة في حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي: "لو كنت في وزارة الصحة لفرضت حجرًا صحيًّا على مدينة قم منذ اليوم الأول للكشف عن الفيروس فيها، ولما سمحت لأحد بالخروج منها".
وأضاف بأنه "لو تم تعطيل البلاد عند اكتشاف الفيروس لمدة 15 يومًا لكان الوضع الآن أفضل حالاً".
وتابع: "المستشفيات لم تعد تستوعب أعداد المصابين، والأوضاع تزداد سوءًا يوميًّا".. محذرًا من أن "الاقتصاد وكل شيء في إيران سيتزعزع إن لم يتم التعامل مع الحدث بطريقة جادة وحازمة".
وارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 77 شخصًا، وبلغ إجمالي الإصابات 2336 شخصًا.
، نائب إيراني يشكِّك بإحصاءات "الصحة الإيرانية" بشأن عدد المصابين والوفيات بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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