، "الطاقة الذرية" تدق ناقوس الخطر حول نووي إيران وتطلب "توضيحات" حول رفضها المفتشين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "غروسي": عثورنا على آثار لليورانيوم بموقع غير مدرج يعني أن مواد نووية لا تخضع للرقابة

دقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الثلاثاء "ناقوس الخطر" بشأن تعاون إيران معها، وطلبت منها "توضيحات" حول موقع غير مدرج، عُثر فيه على آثار يورانيوم العام الماضي، حسبما قال مديرها العام رافايل ماريانو غروسي لـ"فرانس برس".

وتفصيلاً، تأتي هذه التصريحات في اليوم الذي أصدرت فيه الوكالة تقريرين، أحدهما عن برنامج إيران النووي الحالي، والآخر حول رفضها دخول المفتشين إلى موقعَيْن.

وقال "غروسي" الموجود في باريس للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون: "على إيران أن تقرر التعاون بطريقة أوضح مع الوكالة لتوفير التوضيحات اللازمة". مشيرًا إلى العثور على "آثار يورانيوم مصنَّع" في طهران في نوفمبر 2019.

وأضاف "غروسي" الذي تولى منصبه على رأس الوكالة أواخر العام الماضي: "عثورنا على آثار لليورانيوم في موقع غير مدرج أمر مهم جدًّا، ويعني أن هناك احتمالاً لوجود أنشطة ومواد نووية، لا تخضع للرقابة الدولية، ولا نعرف منشأها ولا مصيرها. هذا أمر يقلقني".

وتطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أشهر عدة طهران بتوضيح طبيعة الأنشطة التي تم تنفيذها في هذا الموقع.

ورغم أن الوكالة الدولية لم تحدد مكان وجوده فإن مصادر دبلوماسية أبلغت وكالة فرانس برس بأن الوكالة سألت إيران حول موقع في منطقة تورقوز آباد في طهران؛ إذ أكدت إسرائيل في السابق وجود نشاط نووي.

وبحسب تقرير، أصدرته الوكالة الدولية الثلاثاء، فقد تم تحديد عدد من الأسئلة، تتعلق باحتمال وجود مادة نووية لم تُعلَن، ونشاطات ذات طبيعة نووية في ثلاثة مواقع في إيران.

وكشفت الوكالة أنها رصدت في أحد هذه المواقع منذ يوليو 2019 "أنشطة ترافقت مع جهود تعقيم لأحد الأقسام"، فيما ذكر مصدر دبلوماسي أن موقع تورقوز ليس ضمن هذه المواقع الثلاثة.

وقال المصدر كذلك: إن أسئلة الوكالة تتعلق بنشاطات إيران النووية التاريخية، وليس بالتزامها بالاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية في عام 2015.

وذكر التقرير أن الوكالة بدأت تطرح تساؤلات حول هذه المواقع العام الماضي، وأن إيران رفضت دخول المفتشين إلى اثنين من هذه المواقع، كانت الوكالة ترغب في تفقدهما أواخر يناير.

وبعثت إيران برسالة إلى الوكالة، قالت فيها إنها "لا تعترف بأي مزاعم بشأن نشاطاتها السابقة، ولا تعتبر نفسها مجبرة على الرد على مثل هذه المزاعم".

وقال غروسي: "السياسة شيء آخر. ينبغي عدم الاستهانة بعمليات التفتيش. يجب أن نحترم المسؤوليات تجاه عمليات التفتيش. هذه ليست مسائل أكاديمية. هناك أماكن وقرائن ومعلومات، تحتاج الوكالة إلى توضيحات بشأنها، وهذا غير ممكن في الوقت الحالي".