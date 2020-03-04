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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 2502 حالة، بزيادة قدرها 22 % عن يوم أمس.
وقال رئيس وكالة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي إنه من إجمالي الحالات توفي 79 مريضاً، فيما تعافى 160 من الفيروس.
فيما أعلن وزير الصحة الأرجنتيني جونزاليس جارسيا ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.
وأوضحت صحيفة "لا بيرداد" الأرجنتينية أن المريض رجل يتراوح عمره ما بين 40 و45 عاماً كان قد عاد مؤخراً من رحلة إلى إيطاليا وإسبانيا, وقد أدخل مستشفى في عاصمة البلاد.إيطاليا فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الأرجنتيني جونزاليس جارسيا الأرجنتين
ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في إيطاليا إلى 2502وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-03
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 2502 حالة، بزيادة قدرها 22 % عن يوم أمس.
وقال رئيس وكالة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي إنه من إجمالي الحالات توفي 79 مريضاً، فيما تعافى 160 من الفيروس.
فيما أعلن وزير الصحة الأرجنتيني جونزاليس جارسيا ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.
وأوضحت صحيفة "لا بيرداد" الأرجنتينية أن المريض رجل يتراوح عمره ما بين 40 و45 عاماً كان قد عاد مؤخراً من رحلة إلى إيطاليا وإسبانيا, وقد أدخل مستشفى في عاصمة البلاد.
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:52 PM
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
01:02 AM
ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في الأرجنتين
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 2502 حالة، بزيادة قدرها 22 % عن يوم أمس.
وقال رئيس وكالة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي إنه من إجمالي الحالات توفي 79 مريضاً، فيما تعافى 160 من الفيروس.
فيما أعلن وزير الصحة الأرجنتيني جونزاليس جارسيا ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.
وأوضحت صحيفة "لا بيرداد" الأرجنتينية أن المريض رجل يتراوح عمره ما بين 40 و45 عاماً كان قد عاد مؤخراً من رحلة إلى إيطاليا وإسبانيا, وقد أدخل مستشفى في عاصمة البلاد.
، ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في إيطاليا إلى 2502 ،
المصدر : الخليج 365
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