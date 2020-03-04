شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أصالة في مرمي السخرية والتنمر بسبب ملابسها!.. فيديو غريب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة السورية أصالة نصري، من كواليس جلسة التصوير التي كانت خضعت لها مؤخرا لصالح مجلة "فوغ" بمناسبة عيدها الثالث.

قد يهمك ايضاً:

شاهد.. أصالة في مرمي السخرية والتنمر بسبب ملابسها!.. فيديو غريب



سم قاتل: أضرار ومخاطر يجهلها الكثيرون عن استخدام “زيت الزيتون“ في هذه الحالات.. قد تدمر حياتك!



مسؤول خليجي: نفتخر بأصولنا “الفارسية“ ونعال أحد زوار “العتبات المقدسة“ في إيران أشرف من بعض الخليجيين! شاهد من يكون؟ (فيديو)



شاهد ماذا حدث لكويتي مُصاب بـ”كورونا” طلب لقاء زوجته في الحجر الطبي رغم تحذير الفريق الطبي!

هذا المشروب “اللذيذ“ ورخيص الثمن يعالج مشاكل الهضم وهشاشة العظام ويقيك مخاطر آلام القلب للأبد

عاجل: الإمارات تعلن حالة الطوارئ وتعطيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي في البلاد.. ماذا يحدث الآن؟

عاجل : الصحة العالمية تعلن أخباراً سارة بشأن فيروس كورونا “تم القضاء على الخطر“

أسد ينتزع “فريسة ضخمة“ من فم أفعى الكوبرا .. وحينما أوشك على افتراسها كانت الصدمة! (فيديو)



وأخيرًا.. الكشف عن حجم ومصير ثروة حسني مبارك المصنف ضمن أغنى ملوك وحكام العالم.. شاهد كم تبلغ وأين ستذهب بحكم السيسي؟

عاجل : الداخلية السعودية تصدر بيان بعد اكتشاف “كارثة“ في معقل الشيعة تهدد المملكة .. شاهد

بدء أول جلسة من محاكمة وسيم يوسف بالإمارات.. القاضي يمنعه عن الكلام ويوجه له تهمًا خطيرة.. شاهد كيف حاول الهروب



Advertisements

أفعى عملاقة تبتلع “امرأة حية“ من رأسها.. وعند إخراجها كانت الصدمة! (مشاهد لأصحاب القلوب القوية)



أسد يلتهم “رجل“ بطريفة مرعبة.. ولكن حينما أوشك على افتراسه كانت “المفاجأة“ التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو)

وداعًا للشعر الأبيض .. هذه الطريقة البسيطة تعالج “تساقط الشعر“ وتنسيك الشيب إلى الأبد (استخدمها تعش مرتاح البال)



مشروب بسيط إذا تناولته على الريق فإنه يعالج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الخطيرة إضافة إلى علاج السكري والربو ومشاكل المعدة



وكانت نصري ظهرت على غلاف شهر مارس للمجلة، بملابس فلكلورية أمازيغية، عرضتها للسخرية بسبب كثرة الألوان والنقشات، التي جاءت غريبة على العين والنظر.

وسخر عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي من الصور بعد انتشارها واصفين إطلالة أصالة بالغريبة، لكن بعد انتشار الفيديوهات زادت السخرية بسبب طريقة غناء وتفاعل نصري مع فرقة شعبية مغربية، وظهورها بهذه الملابس مع قيامها ببعض الحركات.



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه الفيدوهات، وانهالت التعليقات الساخرة والتي دارت بمجملها عن أن نصري بعد الطلاق أصبحت لا تعرف ماذا تفعل وكيف تظهر، كما شبهها البعض بالفنان الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم.

وكان للبعض رأي آخر، إذ اعتبر عدد من جمهورها أن نصري تصرفت بعفوية وتلقائية، وأنها تفاعلت مع الفرقة في ما تقدمه، كما وصفوها بالشخصية المليئة بالطاقة الإيجابية التي استطاعت تجاوز محنتها رغم الألم.