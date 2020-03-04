لجنة «متابعة كورونا» تعلن مراقبة تطورات الفيروس.. وتوجه نصيحة مهمة

أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا، على أهمية الوعي وعدم الانجراف خلف الشائعات، وأنها تراقب التطورات اليومية لفيروس كورونا الجديد بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية حول العالم والإقليم والمراكز المتخصصة في المملكة العربية السعودية.

وأضافت اللجنة عقب اجتماعها الـ«13» بمقر هيئة الغذاء والدواء: نطمئن الجميع بأن المواطن الذي جرى إعلان إصابته بفيروس كورونا الجديد يتمتع بصحة جيدة وحالته مستقرة، حيث يتم رعايته بأفضل مستوى، وكذلك رعاية أسرته وجميع المخالطين له، لافتة إلى أنه جرى تفعيل فريق تدخل سريع واستجابة سريع من المختصين للقيام بالتقصي والاستقصاء الوبائي لحالته، حيث جرى حصر 70 مخالطًا له والوصول لهم والاطمئنان على صحتهم، والتعامل معهم سواءً بالحجر الصحي أو العزل أو الحجر المنزلي وفقًا لأوضاعهم الصحية بحسب المعايير المعتمدة.

وأبانت اللجنة أن هذا الإجراء ليس خاصًّا بهذه الحالة فقط، وإنما هو إجراء وقائي متبع لجميع الفيروسات التي يُعد تفشيها وبائيًّا، وسيستمر العزل والحجر حتى انتهاء كامل الإجراءات والتحاليل الصحية له والاطمئنان الكامل على حالة المواطن، موضحة بأنها ستستمر في شفافيتها مع المجتمع والجميع وحال ظهور أي حالات أو عينات إيجابية، وأن عمليات رصد حالات الاشتباه مستمرة يوميًّا وستستمر في الإعلان عند ظهور أي حالة إيجابية أولًا بأول، والتعامل مع هذه الحالات سيكون بكامل القدرات والموارد التي سخرتها الدولة للتعامل معها من أسرة وقدرات بغرف العزل والمستشفيات المتخصصة في جميع أنحاء المملكة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت -أمس الإثنين- «ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد /Covid-19، لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، دون أن يفصح المواطن عند المنفذ السعودي عن تواجده»، وإنه «في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى لمباشرة الحالة».

إلى ذلك، أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، أن حالة المصاب بفيروس كورونا الآن «مطمئنة»، بينما تم فحص 70 حالة مخالطة له، وقال «الربيعة»، إن المواطن المصاب بفيروس كورونا، والذي تم إعلان اكتشاف إصابته أمس الإثنين، لم يفصح عن رحلاته ومن ضمنها إيران.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

وزارة التعليم تعلن 19 إجراءً احترازيًّا لمواجهة فيروس كورونا.. إنفوجراف

التعليم: إجراءات لمواجهة كورونا على مستوى الوزارة والإدارات والمدارس

أول تعليق لوزير الصحة على حالة كورونا السعودية: معزولة صحيًا ونتعامل بشفافية