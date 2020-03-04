المدني وجامعة أم القرى يوقعان مذكرة تفاهم للتوعية من الحرائق

بحضور مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، وقع مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري، وعميد مركز البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور علي محمد الشاعري، مذكرة تفاهم تهدف لرفع مستوى التأهيل في مجال الوقاية والحماية من الحريق وتقديم الدراسات والبحوث الاستشارية في مجال إدارة المخاطر والحماية من الحريق، بالإضافة إلى استحداث تخصصات هندسية في مجال الوقاية والحماية من الحريق ودبلومات فنية متخصصة ودورات تأهيلية في المجالات التي تهم الطرفين. وأضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن توقيع هذه المذكرة أتى انطلاقًا من التعاون المشترك بين المديرية العامة للدفاع المدني والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والبحثية بما يحققما تسعى إليه المديرية العامة للدفاع المدني من أهداف لحماية الأرواح والممتلكات، ونحو تجويد خدماتها على أسس علمية ودراسات بحثية وابتكارات تساعد في التطوير المستمر ورفع كفاءة الأداء.



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