

حائل 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ، مساء اليوم أعمال مؤتمر السكري والسمنة العالمي 2020، الذي نظمته كليّة الطبّ بجامعة حائل في مقر كلية الطبّ بالمدينة الجامعية .

وأكد سموه أهمية مثل هذه المؤتمرات للتوعية بخطورة مرض السكري والسمنة وطرق الوقاية منها للحد من إرتفاع نسب الإصابة بها .

وتجول سموه بالمعرض المصاحب للمؤتمر واستمع لشرح عن البحوث الطبية عن مرض السكري والسمنة وآثارها وخطرها ومؤشراتها المحلية والدولية من الطلاب والأطباء المشاركين، كما ستقام على هامش المؤتمر ورش عمل مجانية للتدريب.

// انتهى //

00:49ت م

0373





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يفتتح مؤتمر السكري والسمنة العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.