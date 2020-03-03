السعودية اليوم / محلي محافظة المخواة يستعرض ميزانيات الإدارات الحكومية بالمحافظة



الباحة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

استعرض محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني اليوم خلال جلسة المجلس المحلي للمحافظة بحضور أعضاء المجلس ، ميزانيات الإدارات الحكومية بالمحافظة .

وناقش الهزاني والحضور أبرز مطالب أهالي قرية الشعب بالجوة وومشروع ربط طريق وادي نيرا بطريق الأمير محمد بن سعود, بالإضافة لاستعراض اللائحة المنظمة للجان الثقافية.

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