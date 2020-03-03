

الجزائر 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم عن تسجيل ثلاث حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في الجزائر.

وأوضح بيان وزارة الصحة الجزائرية أن الحالات الثلاثة الجديدة، قد جرى تسجيلها وسط أفراد عائلة واحدة, مضيفةً عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة أخرى على مستوى محافظة البليدة، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 8 حالات، موكدةً في بيانها أن المصابين وضعوا تحت الحجر الصحي بمستشفى مدينة بوفاريك.

يذكر أنه كانت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر قد سُجلت يوم 25 فبراير الماضي، لدى رعية إيطالي يعمل بشركة نفطية أجنبية عاملة بالجزائر.

// انتهى //

23:31ت م

0364





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 8 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.