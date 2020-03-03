السعودية اليوم / ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا في الأرجنتين



بوينس آيريس 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

أعلن وزير الصحة الأرجنتيني جونزاليس جارسيا ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت صحيفة "لا بيرداد" الأرجنتينية أن المريض رجل يتراوح عمره ما بين 40 و 45 عاماً كان قد عاد مؤخراً من رحلة إلى إيطاليا وإسبانيا, وقد أدخل مستشفى في عاصمة البلاد.

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23:27ت م

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