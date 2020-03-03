السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 2502



روما 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 2502 حالة، بزيادة قدرها 22 % عن يوم أمس.

وقال رئيس وكالة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي إنه من إجمالي الحالات توفي 79 مريضاً، فيما تعافى 160 من الفيروس.

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23:23ت م

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