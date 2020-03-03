السعودية اليوم / مدير شرطة الباحة يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة



الباحة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

قلّد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي بمكتبه عدداً من ضباط الأمن العام بالمنطقة رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم .

وهنأ الحربي الضباط المترقين برتبهم الجديدة, متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في حياتهم العملية، وأن تكون دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء.

من جهتهم عبّر الضباط عن سعادتهم بهذه الترقية، سائلين الله أن يوفقهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

// انتهى //

23:22ت م

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