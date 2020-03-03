

مدريد 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الإسبانية أن رجلاً توفي في فبراير كشف تشريح جثته أنه كان يحمل فيروس كورونا المستجد، لتسجل بذلك أول وفاة بالفيروس على أراضيها.

وقالت مسؤولة الصحة الإقليمية أنا بارسيلو شيكو للصحافيين "إن مريضاً توفي في 13 فبراير الفائت" في مستشفى بفالنسيا أظهرت الفحوصات بعد وفاته أنه يحمل الفيروس.

// انتهى //

23:02ت م

0357





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إسبانيا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.