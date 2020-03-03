شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» لـ«اليوم»: إيقاف مؤقت للعمرة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، إيقاف جميع حملات العمرة الداخلية والخارجية كإجراء احترازي بما يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأشار في تصريح لـ"اليوم"، إلى متابعة الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة لكافة التعليمات لحماية المعتمرين، موضحًا أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر للحد من انتشار الفيروس.

وثمن دعم ومتابعة القيادة للقطاع الصحي للتصدي لفيروس كورونا الجديد، وهو ما يجسد اهتمامها لصحة وسلامة المواطنين والمقيمين والمعتمرين.