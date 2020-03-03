شكرا لقرائتكم خبر عن «ثمانيني» تونسي مفقود في مكة.. و«الحج» تتدخل والان نبدء بالتفاصيل

‏‏‏‏في استجابة سريعة لنداء شخص تونسي، مطالبًا بمساعدته للتوصل إلى أبيه الذى تاه في مكة المكرمة، قال نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط ردًا على التونسي: «سيتم التواصل معك لمعرفة المزيد من المعلومات لاستكمال اللازم».

وكتب التونسي مغردًا: «السلام عليكم اخواني انا حمدي من تونس أبي ضائع في مكة المكرمة من يوم ٢١ رمضان ٢٠١٩ وهو أتى في عمرة، وهو بالغ من العمر ٨٣ سنة، وإلى اليوم ما عندنا خبر عليه ومعا هذا أتى اخوتي إلى مكة المكرمة وبحثوا عنه ولم يتم إجاده لا في المستشفيات ولا في سجلات الموتى، أرجو منكم النشر وشكرا».