120 نشاطا ضمن القائمة الإيجابية للقطاعات الاقتصادية في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الثلاثاء، القائمة الإيجابية للقطاعات الاقتصادية المتاحة للتملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة 100%.

وتضم القائمة 120 نشاطاً اقتصادياً في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات؛ حيث تستحوذ دولة الإمارات على 40% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المنطقة.

واعتمد المجلس أيضاً العديد من القرارات؛ من بينها اعتماد أنظمة الفحص الطبي الشامل لجميع الأطفال حديثي الولادة بالإمارات بهدف الرصد المبكر لأي أمراض قد تؤثر على مستقبلهم الصحي، ووضع آليات فعالة للتصدي والسيطرة على أي تحديات صحية تواجههم.

كما اعتمد إنشاء سفارة للإمارات في الكونغو، وقنصلية جديدة في كيب تاون بجنوب أفريقيا، واتفاقيات تعاون واستثمار مع البرازيل وإندونيسيا ودول أفريقية.