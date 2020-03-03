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ارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا في إيطاليا والجزائر
متابعات الخليج 365 - واس
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 2502 حالة، بزيادة قدرها 22 % عن يوم أمس.
وقال رئيس وكالة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي إنه من إجمالي الحالات توفي 79 مريضًا، فيما تعافى 160 من الفيروس.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء أمس عن تسجيل ثلاث حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في الجزائر.
وأوضح بيان وزارة الصحة الجزائرية أن الحالات الثلاثة الجديدة، قد جرى تسجيلها وسط أفراد عائلة واحدة, مضيفةً عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة أخرى على مستوى محافظة البليدة، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 8 حالات، موكدةً في بيانها أن المصابين وضعوا تحت الحجر الصحي بمستشفى مدينة بوفاريك.
يذكر أنه كانت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر قد سُجلت يوم 25 فبراير الماضي، لدى رعية إيطالي يعمل بشركة نفطية أجنبية عاملة بالجزائر.
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