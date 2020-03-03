2020-03-04

فيديو.. أرقام جديدة عن عدد المعتمرين في المملكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أفاد مراسل الإخبارية بأن إجمالي المعتمرين المتبقين في المملكة ما يقرب من 318 ألف معتمر في مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة هناك 95 ألف معتمر، وعدد المغادرين من كافة المنافذ 29 ألف معتمر، والدول الأعلى في المغادرة إندونيسيا وباكستان وتركيا والهند ومصر.

Advertisements

وقال مراسل قناة الإخبارية: إن المعتمرين والزوار أدوا سعيهم وجميع عبادتهم بكل سكينة وطمأنينة، في ظل كل التدابير التي اتخذتها الجهات ذات العلاقة منذ وقت مبكر.

وكانت المملكة قررت في وقت سابق تعليق دخول المملكة عبر تأشيرة العمرة وتجميد دخول البلاد ببطاقة الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي وقت لاحق قررت المملكة تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بشكل مؤقت.

واستثنت المملكة من ذلك مواطني دول مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يومًا متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس، بحيث يتقدم الراغبون منهم بأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة (المسار الإلكتروني للعمرة) للحصول على تصريح خلال فترة التعليق المؤقت.

وأكدت حكومة المملكة، بأنها تتابع عن كثب تطورات انتشار الفيروس وتداعياته بصورة مستمرة، وأنه تتم مراجعة الإجراءات الاحترازية وفق ما يستجد، وسوف يتم اتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت الحاجة ذلك.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر