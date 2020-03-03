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سماحة المفتي يستقبل مؤذن الحرم إياد شكري

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2020-03-03

سماحة المفتي يستقبل مؤذن الحرم إياد شكري

قدم للسلام على سماحته في مكتبه

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه، اليوم، الشيخ إياد شكري، مؤذن الحرم النبوي الشريف، الذي قدم للسلام على سماحته.

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جاء ذلك بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

ونشرت رئاسة البحوث العلمية والإفتاء صورة تجمع سماحة المفتي والشيخ إياد شكري خلال الزيارة.

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