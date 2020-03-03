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أعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع عدد الوفيات نتيجة التأثر بفيروس كورونا المستحدث في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسع حالات.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تمنع السفر إلى مناطق تفشي كورونا.
وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد أعلن أمس الاثنين أنه قد يكون بالإمكان التوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا بحلول هذا الصيف أو الخريف.
وقال خلال مؤتمر صحفي: "اللقاح قد لا يتوافر حتى نهاية العام أو العام التالي، لكن العلاج الذي سيكون لتخفيف آلام الأشخاص الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفرًا بحلول الصيف أو بداية الخريف".أمريكا فيروس كورونا الجديد
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 11:39 PM
ترامب: قد نمنع السفر إلى مناطق تفشي الفيروس
أعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع عدد الوفيات نتيجة التأثر بفيروس كورونا المستحدث في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسع حالات.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تمنع السفر إلى مناطق تفشي كورونا.
وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد أعلن أمس الاثنين أنه قد يكون بالإمكان التوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا بحلول هذا الصيف أو الخريف.
وقال خلال مؤتمر صحفي: "اللقاح قد لا يتوافر حتى نهاية العام أو العام التالي، لكن العلاج الذي سيكون لتخفيف آلام الأشخاص الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفرًا بحلول الصيف أو بداية الخريف".
، أمريكا.. ارتفاع عدد الوفيات بـ"كورونا" إلى 9 أشخاص ،
المصدر : الخليج 365
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