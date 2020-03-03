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أعلنت السلطات الإسبانية أن رجلاً توفي في فبراير كشف تشريح جثته أنه كان يحمل فيروس كورونا المستجد، لتسجل بذلك أول وفاة بالفيروس على أراضيها.
وتفصيلاً، قالت مسؤولة الصحة الإقليمية "أنا بارسيلو شيكو" للصحافيين "إن مريضًاً توفي في 13 فبراير الماضي" في مستشفى بفالنسيا أظهرت الفحوص بعد وفاته أنه يحمل الفيروس.إسبانيا فيروس كورونا الجديد مسؤولة الصحة الإقليمية أنا بارسيلو شيكو
إسبانيا تسجل أول حالة وفاة بـ"كورونا" على أراضيهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-03
أعلنت السلطات الإسبانية أن رجلاً توفي في فبراير كشف تشريح جثته أنه كان يحمل فيروس كورونا المستجد، لتسجل بذلك أول وفاة بالفيروس على أراضيها.
وتفصيلاً، قالت مسؤولة الصحة الإقليمية "أنا بارسيلو شيكو" للصحافيين "إن مريضًاً توفي في 13 فبراير الماضي" في مستشفى بفالنسيا أظهرت الفحوص بعد وفاته أنه يحمل الفيروس.
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:24 PM
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:32 PM
لمريض أظهرت الفحوص بعد وفاته أنه كان يحمل الفيروس
أعلنت السلطات الإسبانية أن رجلاً توفي في فبراير كشف تشريح جثته أنه كان يحمل فيروس كورونا المستجد، لتسجل بذلك أول وفاة بالفيروس على أراضيها.
وتفصيلاً، قالت مسؤولة الصحة الإقليمية "أنا بارسيلو شيكو" للصحافيين "إن مريضًاً توفي في 13 فبراير الماضي" في مستشفى بفالنسيا أظهرت الفحوص بعد وفاته أنه يحمل الفيروس.
، إسبانيا تسجل أول حالة وفاة بـ"كورونا" على أراضيها ،
المصدر : الخليج 365
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