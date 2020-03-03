، "الدفاع المدني" بمنطقة مكة و"جامعة أم القرى" يوقعان مذكرة تفاهم ،

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شهد مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، مراسم التوقيع بين مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري، وعميد مركز البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور علي محمد الشاعري، على مذكرة تفاهم تهدف لرفع مستوى التأهيل في مجال الوقاية والحماية من الحريق، وتقديم الدراسات والبحوث الاستشارية في مجال إدارة المخاطر والحماية من الحريق، بالإضافة إلى استحداث تخصصات هندسية في مجال الوقاية والحماية من الحريق، ودبلومات فنية متخصصة، ودورات تأهيلية في المجالات التي تهم الطرفين.
وثمن اللواء المنتشري لجامعة أم القرى تعاونهم الدائم والمثمر في جميع المجالات.
"الدفاع المدني" بمنطقة مكة و"جامعة أم القرى" يوقعان مذكرة تفاهمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-03
شهد مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، مراسم التوقيع بين مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري، وعميد مركز البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور علي محمد الشاعري، على مذكرة تفاهم تهدف لرفع مستوى التأهيل في مجال الوقاية والحماية من الحريق، وتقديم الدراسات والبحوث الاستشارية في مجال إدارة المخاطر والحماية من الحريق، بالإضافة إلى استحداث تخصصات هندسية في مجال الوقاية والحماية من الحريق، ودبلومات فنية متخصصة، ودورات تأهيلية في المجالات التي تهم الطرفين.
وثمن اللواء المنتشري لجامعة أم القرى تعاونهم الدائم والمثمر في جميع المجالات.
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:06 PM
لرفع مستوى التأهيل في مجال الوقاية والحماية من الحريق
شهد مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، مراسم التوقيع بين مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري، وعميد مركز البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور علي محمد الشاعري، على مذكرة تفاهم تهدف لرفع مستوى التأهيل في مجال الوقاية والحماية من الحريق، وتقديم الدراسات والبحوث الاستشارية في مجال إدارة المخاطر والحماية من الحريق، بالإضافة إلى استحداث تخصصات هندسية في مجال الوقاية والحماية من الحريق، ودبلومات فنية متخصصة، ودورات تأهيلية في المجالات التي تهم الطرفين.
وثمن اللواء المنتشري لجامعة أم القرى تعاونهم الدائم والمثمر في جميع المجالات.
، "الدفاع المدني" بمنطقة مكة و"جامعة أم القرى" يوقعان مذكرة تفاهم ،
المصدر : الخليج 365
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