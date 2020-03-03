، استطلاع: 95 % من السعوديين معجبون بإجراءات المملكة للحماية من كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة" أبرز مصادر المعلومات ويليها وسائل التواصل ثم القنوات التلفزيونية

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعًا لآراء المواطنين حول الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحماية من فيروس كورونا.

شارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (1303) مواطنين من مختلف مناطق المملكة، بلغت نسبة الذكور منهم (60 %) والإناث (40 %). وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

1. يؤيد غالبية السعوديين جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحماية من فيروس كورونا بنسبة 95 %. بينما 1 % جاءت آراؤهم محايدة، و 0.5% لا يتفقون مع هذه الإجراءات، و 3 % لا يعلمون عنها.

2. تفوقت وزارة الصحة كأبرز مصادر المعلومات للوقاية من فيروس كورونا بنسبة مثلت 43 %. يلي ذلك وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 38 %، ثم القنوات التلفزيونية بنسبة 14 %، والمصادر الأخرى بنسبة 5 %.المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة