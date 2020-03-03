، استطلاع: 95 % من السعوديين معجبون بإجراءات المملكة للحماية من كورونا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعًا لآراء المواطنين حول الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحماية من فيروس كورونا.
شارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (1303) مواطنين من مختلف مناطق المملكة، بلغت نسبة الذكور منهم (60 %) والإناث (40 %). وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.
وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:
1. يؤيد غالبية السعوديين جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحماية من فيروس كورونا بنسبة 95 %. بينما 1 % جاءت آراؤهم محايدة، و 0.5% لا يتفقون مع هذه الإجراءات، و 3 % لا يعلمون عنها.
2. تفوقت وزارة الصحة كأبرز مصادر المعلومات للوقاية من فيروس كورونا بنسبة مثلت 43 %. يلي ذلك وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 38 %، ثم القنوات التلفزيونية بنسبة 14 %، والمصادر الأخرى بنسبة 5 %.المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
استطلاع: 95 % من السعوديين معجبون بإجراءات المملكة للحماية من كوروناعيسى الحربي الخليج 365 2020-03-03
أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعًا لآراء المواطنين حول الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحماية من فيروس كورونا.
شارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (1303) مواطنين من مختلف مناطق المملكة، بلغت نسبة الذكور منهم (60 %) والإناث (40 %). وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.
وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:
1. يؤيد غالبية السعوديين جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحماية من فيروس كورونا بنسبة 95 %. بينما 1 % جاءت آراؤهم محايدة، و 0.5% لا يتفقون مع هذه الإجراءات، و 3 % لا يعلمون عنها.
2. تفوقت وزارة الصحة كأبرز مصادر المعلومات للوقاية من فيروس كورونا بنسبة مثلت 43 %. يلي ذلك وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 38 %، ثم القنوات التلفزيونية بنسبة 14 %، والمصادر الأخرى بنسبة 5 %.
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
10:52 PM
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:22 PM
"الصحة" أبرز مصادر المعلومات ويليها وسائل التواصل ثم القنوات التلفزيونية
أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعًا لآراء المواطنين حول الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحماية من فيروس كورونا.
شارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (1303) مواطنين من مختلف مناطق المملكة، بلغت نسبة الذكور منهم (60 %) والإناث (40 %). وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.
وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:
1. يؤيد غالبية السعوديين جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحماية من فيروس كورونا بنسبة 95 %. بينما 1 % جاءت آراؤهم محايدة، و 0.5% لا يتفقون مع هذه الإجراءات، و 3 % لا يعلمون عنها.
2. تفوقت وزارة الصحة كأبرز مصادر المعلومات للوقاية من فيروس كورونا بنسبة مثلت 43 %. يلي ذلك وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 38 %، ثم القنوات التلفزيونية بنسبة 14 %، والمصادر الأخرى بنسبة 5 %.
، استطلاع: 95 % من السعوديين معجبون بإجراءات المملكة للحماية من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع: 95 % من السعوديين معجبون بإجراءات المملكة للحماية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.