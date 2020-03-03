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عدن - ياسمين التهامي - في حادثةٍ طريفةٍ وغريبةٍ في آن، طلب مواطن كويتي يخضع للحجر الطبي بسبب إصابته بفيروس كورونا لقاء زوجته .

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شاهد ماذا حدث لكويتي مُصاب بـ”كورونا” طلب لقاء زوجته في الحجر الطبي رغم تحذير الفريق الطبي!

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ووفق ما نشر “تفتيش” الكويتي في “تويتر” فإنّ الفريق الطبي في فندق الكوت تلقى طلباً غريباً من مواطن بالحجر الطبي حيث أصر على لقاء زوجته الموجودة في المنزل.

وقال المواطن للفريق الطبي: (زوجتي وبشوفها.. فهموا.. صارلي أسبوعين ….!!).

لكن الفريق الطبي رفض الطلب رغم اصرار المواطن.بحسب “تفتيش”

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 12 حالة، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران.

وأوضحت أن “الحالات المصابة بحالة مستقرة، ویجري تطبیق البروتوكولات المعتمدة في العزل ویتلقون الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات”.

وبخلاف الكويت، ظهر الفيروس خليجيًا في البحرين، والإمارات، وسلطنة عمان.