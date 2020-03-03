بالفيديو.. وزارة الصحة تُرد على مقطع «17 حالة كورونا بمطار جدة»: كاذب

فنَّدت وزارة الصحة مقطع فيديو متداولًا يزعم ضبط 17 حالة كورونا في مطار جده الصالة الشمالية و3 حالات في مبنى الحجاج وإعادة بعض الطائرات بالكامل؛ بسبب فيروس كورونا. وقالت الوزارة، عبر «تويتر»، إن الفيديو والمعلومات المتداولة غير صحيحة إطلاقًا، نرجو عدم نشر الشائعات وأخذ الأخبار من مصدرها الرسمي.

وكان مغردون قد تدولوا مقطع فيديو، زعموا أنه يتضمن عدم استقبال ركاب طائرة بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين ركابها، الأمر الذي نفته الوزارة جملة وتفصيلًا.

إلى ذلك، حذَّرت النيابة العامة من المساس بالنظام العام، عبر إشاعة الأخبار مجهولة المصدر، التي تصعّد الهلع لدى المجتمع، مشددة على أن ذلك يعرِّض للمساءلة الجزائية، وذلك بالتزامن مع بث حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، الشائعات والأخبار المغلوطة، لاسيما في ما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشدَّدت النيابة العامة، على ضرورة «استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي مطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي». وتابعت: «لا تكن شريكًا في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العامّ، عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي من شأنها تصعيد مستوى الهلع لدى المجتمع، نائيًا بالنفس عن المُساءلة الجزائية».

ووفقًا للمادة (1/6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فإن ترويج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العامّ، أو إعدادها، أو إرسالها عن طريق الشبكة المعلوماتية، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.

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