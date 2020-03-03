بالصور.. مستشفى خاص يهمل في إجراءات مواجهة كورونا.. وصحة المدينة تغلقه

أغلقت صحة المدينة تحفظيًّا أحد المستشفيات الخاصة بسبب رصد قصور في الالتزام بالإجراءات الوقائية للأمراض التنفسية كورونا المستجد، بالإضافة إلى رصد مخالفات أخرى.

وشددت الصحة على أهمية الإجراءات الوقائية في جميع المؤسسات الصحية.

وإلى ذلك أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الإجراءات الاحترازية المطبقة للحدّ من ظهور فيروس كورونا الجديد مستمرة.

وقال الربيعة -عبر حسابه بموقع «تويتر»-: أتقدم بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على حرصهما واهتمامهما ودعمهما الكبير للجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد.

استكمل وزير الصحة: «أطمئن الجميع بأن الإجراءات الاحترازية والوقائية مستمرة». مشيرًا إلى أن سلامة المواطن والمقيم أولوية لدى الوزارة.

وفي وقت سابق أكد وزير الصحة أن حالة المصاب بفيروس كورونا الآن «مطمئنة»، بينما تم فحص 70 حالة مخالطة له. وقال «الربيعة»: إن المواطن المصاب بفيروس كورونا، والذي تم إعلان اكتشاف إصابته أمس الإثنين، لم يفصح عن رحلاته ومن ضمنها إيران، وفق «الإخبارية».

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس الإثنين، «ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد/Covid-19، لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين».

وبحسب الوزارة، «لم يفصح المواطن عند المنفذ السعودي عن تواجده»، وأنه «في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى لمباشرة الحالة».

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وأضافت وزارة الصحة، أن «فرق مكافحة العدوى بادرت في الحال بالتحرك للكشف على المواطن، وأخذت عيّنة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس». وطمأنت الجميع بأن «الحالة معزولة حاليًّا في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة».

ووفق وزارة الصحة، فقد «جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العيّنات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص».

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