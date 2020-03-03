تعاون بين المالية والتعليم لشراء 70 أرضا بالأحساء

قال المدير العام السابق للتعليم في محافظة الأحساء أحمد بالغنيم إن إدارة تعليم الأحساء تمتلك عدداً من الأراضي التي تساعدها لسنواتٍ قادمة على التوسع في بناء المدارس ومواجهة النمو السكاني المضطرد الذي يمثل التحدي الأبرز في الإدارة، إذ تستقبل الإدارة سنوياً 19 ألف طالب وطالبة مستجد، وهذا العدد الكبير تبذل فيه الإدارة جهوداً كبيرة من خلال لجان الاستقبال وحل المشكلات واستيعاب الطلاب والطالبات، وهناك فرصة تعاون مع وزارة المالية في شراء عددٍ من الأراضي التي يزيد عددها عن 70 قطعة أرض. وأكد بالغنيم خلال كلمته أمام محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، في حفل تكريمه بمناسبة إحالته للتقاعد، أن الأرقام الإحصائية تشير إلى أن في الأحساء أكثر من 1100 مدرسة، وعدد الطلاب والطالبات 223 ألف طالب وطالبة ودارس ودارسة، و19 ألف معلم ومعلمة. وقال إن «الإدارة استفادت من برنامج تواصل، حيث تم التواصل مع أولياء الأمور والذهاب إلى مقراتهم العملية وعمل اللقاءات المفتوحة، بهدف الاستماع إليهم والاستماع لنا، وأن النجاح في الإدارة عندما يتم التواصل مع أولياء الأمور لتأخذ طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع إلى نصائحهم واقتراحاتهم»، بدوره، قال محافظ الأحساء «استطاع أحمد بالغنيم بمهنية عالية وبمساعدة من فريق العمل وبتكامل جميل مع القطاعات ذات العلاقة أن يرسم لوحة خلابة تحتوي بين تفاصيلها إنجازات طيبة في الجانب التعليمي».



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