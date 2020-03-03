أكثر من 20 خدمة بلدية لأهالي مركز طلالا

لخص أهالي مركز طلالا التابع لمحافظة بلقرن الواقع شرق محافظة بلقرن مطالبهم في 8 محاور شملت «خدمات البلدية». وتناول المحور الثاني في المطالب «الخدمات الأمنية» ، وجاءت خدمات «الشباب والرياضة» في المحور الثالث بطلب ملاعب، وشمل المحور الرابع «خدمات المساجد»، أما المحور الخامس فتضمن «الخدمات الصحية» حيث شملت المطالب إنشاء مبنى للمستوصف، وتوفير عيادة أسنان مع تأمين سيارة إسعاف ، وتناول المحور السادس «خدمات التعليم» وفيه طالبوا الأهالي بافتتاح ثانوية للبنات وفصل المرحلة الابتدائية عن المتوسطة للبنين، وفي محور «الأهالي» السابع تطرقوا لإيجاد شبكة أبراج على طريق العلاية طلالا القوبا، وتناول المحور الثامن «الكسارة» التي يطالبون بنقلها لما يتعرضون له من أذى مستمر بسببها. وقف محافظ بلقرن عبدالرحمن آل حامد وبتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال للوقوف على احتياجات الأهالي، ، والتقى بمشايخ القبيلة، حيث استعرض ما ذُكر من الاحتياجات بمركز طلالا.



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