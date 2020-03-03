تعاون
أضاف المسفر «هناك تعاون مع إدارة المرور بالمنطقة، إذ قاموا مشكورين بوضع إشارات ضوئية «فلشر» والعمل جار حالياً على تركيب كاميرات لنظام ساهر، للحد من السرعات العالية على هذا الجزء من الطريق، وذلك بهدف التعاون المشترك لمعالجة جميع النقاط التي تكررت عليها الحوادث «النقاط السوداء» في جميع طرق المنطقة، وانعكس ذلك إيجاباً في خفض نسبة الوفيات في 2019 إلى 30% مقارنة بـ2018.
خطة
كشف المتحدث الرسمي لوزارة النقل، وجودَ خطة لرفع مستوى السلامة على جميع طرق المنطقة، بما في ذلك «منحنيات القبضة» خلال مشاريع المنطقة الخاصة بالسلامة، والعمل فيها جارٍ.
وكانت «دوت الخليج» نشرت تقريراً عن الطريق الدولي نجران ظهران الجنوب، بقرية القبضة، بتاريخ الـ24 فبراير الماضي.
أهم مشاريع النقل بعسير
الجاري تنفيذها
1- مشروع تجهيزات أجهزة السلامة المرورية، وتحسين التقاطعات السطحية الخطرة
2- مشروع تنفيذ أعمال بتقنية الاهتزازات التحذيرية
3- مشروع تجهيزات السياج السلكي العالي الشد للطرق
المشاريع الجاري طرحها وترسيتها
1- مشروع تحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط على الطرق «تم طرحه وجارٍ ترسيته» 2- مشروع تنفيذ الحواجز الواقية على بعض الطرق «جارٍ طرحه»
3- مشروع إنارة بعض الطرق في المنطقة «جارٍ طرحه»
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض نسبة الوفيات بطرق عسير إلى 30 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.