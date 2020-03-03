انخفاض نسبة الوفيات بطرق عسير إلى 30 %

كشف المتحدث الرسمي لوزارة النقل ياسر عبدالعزيز المسفر، انخفاض نسبة الوفيات على طرق منطقة عسير في 2019 إلى 30 %، مقارنة بـ2018، وحول منحنى طريق القبضة على الطريق الدولي نجران ‏ظهران الجنوب «المعروف بطريق ثعبان ظهران الجنوب»، قال «المنحنى مزود بكل وسائل السلامة من إشارات تحذيرية وتنبيهية، وتوجد دهانات عاكسة تم تنفيذها حديثا، وعيون قطط عاكسة ومطبات مشطية وفصل للحركة بالجزيرة الوسطية وإنارة لكامل الموقع ومطبات اهتزازية على جانبي الطريق، وحمايات حواجز خرسانية ومعدنية على جانبي الطريق».

تعاون

أضاف المسفر «هناك تعاون مع إدارة المرور بالمنطقة، إذ قاموا مشكورين بوضع إشارات ضوئية «فلشر» والعمل جار حالياً على تركيب كاميرات لنظام ساهر، للحد من السرعات العالية على هذا الجزء من الطريق، وذلك بهدف التعاون المشترك لمعالجة جميع النقاط التي تكررت عليها الحوادث «النقاط السوداء» في جميع طرق المنطقة، وانعكس ذلك إيجاباً في خفض نسبة الوفيات في 2019 إلى 30% مقارنة بـ2018.

خطة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة النقل، وجودَ خطة لرفع مستوى السلامة على جميع طرق المنطقة، بما في ذلك «منحنيات القبضة» خلال مشاريع المنطقة الخاصة بالسلامة، والعمل فيها جارٍ.

وكانت «دوت الخليج» نشرت تقريراً عن الطريق الدولي نجران ظهران الجنوب، بقرية القبضة، بتاريخ الـ24 فبراير الماضي.

أهم مشاريع النقل بعسير

الجاري تنفيذها

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1- مشروع تجهيزات أجهزة السلامة المرورية، وتحسين التقاطعات السطحية الخطرة

2- مشروع تنفيذ أعمال بتقنية الاهتزازات التحذيرية

3- مشروع تجهيزات السياج السلكي العالي الشد للطرق

المشاريع الجاري طرحها وترسيتها

1- مشروع تحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط على الطرق «تم طرحه وجارٍ ترسيته» 2- مشروع تنفيذ الحواجز الواقية على بعض الطرق «جارٍ طرحه»

3- مشروع إنارة بعض الطرق في المنطقة «جارٍ طرحه»