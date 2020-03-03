6 محاور في ممارس القيادة المدرسية بتعليم نجران

انطلق أول من أمس في تعليم منطقة نجران برنامج ممارس القيادة المدرسية بمشاركة 25 قائدا ووكيلا لمدارس قطاع نجران في مركز الأمير مشعل للتدريب، وذلك بمتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، ويأتي ذلك ضمن مشروع التطوير المهني للقيادات المدرسية ويستمر لمدة 24 يوما.

معارف ومهارات

وأوضح العتيبي أن البرنامج يُعد من البرامج الرائدة لتمكين المشاركين فيه من المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة التي تمكنه من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية، والمتصلة بالأعمال الإدارية وما يتعلق بالطالب والمعلم والإداري والمنهج والأنشطة التربوية والإشراف الفني، وربط المدرسة بالمجتمع المحلي.

رؤية 2030

وأشار العتيبي إلى أن برنامج القيادة المدرسية يمهد الطريق لقائد المدرسة لممارسة دوره القيادي من خلال تمكينه بأن يقود عمليات التغيير في مدرسته ضمن البيئة المجتمعية، وإعداد عمليات التخطيط من المهارات الرئيسية لقائد المدرسة، وكيف يمكن قيادة عملياتها لبناء مدرسته كمؤسسة متعلمة قائمة على العمل التشاركي، وتفعيل دور المدرسة في قضايا التعليم والشراكة المجتمعية، انطلاقا من مواكبة رؤية المملكة 2030.

قيادة التغيير

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قيادة عمليات التخطيط

قيادة المدرسة كمنظمة متعلمة

قيادة عمليات التعلم والتعليم

قيادة جودة التعليم

قيادة الشراكة المجتمعية