نائب أمير جازان يتسلم تقرير إنجازات مكافحة المخدرات بالمنطقة

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد سعد محمد بن جليغم. وتسلم نائب أمير المنطقة في مستهل اللقاء التقرير الخاص بإنجازات مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة خلال العام الماضي 1440. واستمع لشرح مفصل عما تضمنه التقرير والجهود التي قامت بها مديرية مكافحة المخدرات وفروعها بالمنطقة، والنتائج التي تم تحقيقها في الماضي بمجال مكافحة المخدرات وما تضمنه التقرير الإحصائي من إنجازات ونجاحات متميزة حققها منسوبو مكافحة المخدرات. ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بجهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات والجهات الأمنية بالمنطقة في دحر المهربين ومكافحة هذه السموم والآفات، وما تحقق لها من إنجازات في الحفاظ على شباب ومكتسبات دوت الخليج. وشدد على أهمية الدور المنوط بجميع الجهات الأمنية بالمنطقة والمواطنين، وضرورة تكاتف وتضافر الجهود في الإبلاغ والقبض على مروجي تلك السموم لشبابنا. من جهته، عبر مدير مكافحة المخدرات بمنطقة جازان عن شكره وتقديره لأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائبه، على دعمهما المتواصل لمنسوبي مكافحة المخدرات بجازان، وتوجيهاتهما الدائمة بالتصدي لكل من يحاول إدخال أو تهريب المخدرات للمنطقة أو المملكة عبر حدودها.



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