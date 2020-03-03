هدف يعزز الشراكة مع قطاع الأعمال

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي عبدالله الجعويني يرافقه قيادات الصندوق. وتسلّم الأمير خالد الفيصل تقريراً عن أعمال الصندوق والإستراتيجية الجديدة التي تركز على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال، كذلك المبادرات الداعمة لخطط توطين الفرص الوظيفية في سوق العمل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأوجه الدعم لبرامج التدريب والتوظيف، ونتائجها على مستوى المنطقة.



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