رفع 34 ألف متر مكعب من المخلفات في أبها

جندت إدارة النظافة بوكالة الخدمات في أمانة عسير نحو 1160 من القوى البشرية، وذلك لرفع أكثر من 34 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والأنقاض وتنظيف عدد من المواقع في مدينة أبها وضواحيها.وأوضح مدير عام النظافة والإصحاح البيئي في أمانة عسير محمد سبران أنه تم دعم الميدان بنحو 14 مشرفاً و25 مراقباً، وذلك لدعم الإشراف والمتابعة وضبط أداء العمل في الميدان، مؤكدا أن المواقع المستهدفة دُعمت بنحو 137 ما بين ناقلة ومركبة بكوادرها مع تخصيص 280 معدة كبيرة وحاملة حاويات.

وأشار ابن سبران إلى أن الأمانة قد وضعت خططها مسبقا لعمليات التنظيف التي بدأت أعمالها مع بداية يوم 10 إلى 29 فبراير.

من جانب آخر، التقى أمين منطقة عسير وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالنقيع، وذلك لعرض احتياجات ومطالب الأهالي، بحضور رئيس بلدية النقيع حسين اليامي، ورئيس المجلس البلدي منيف الأكلبي.