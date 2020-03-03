رفع 34 ألف متر مكعب من المخلفات في أبها

وأشار ابن سبران إلى أن الأمانة قد وضعت خططها مسبقا لعمليات التنظيف التي بدأت أعمالها مع بداية يوم 10 إلى 29 فبراير.
من جانب آخر، التقى أمين منطقة عسير وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالنقيع، وذلك لعرض احتياجات ومطالب الأهالي، بحضور رئيس بلدية النقيع حسين اليامي، ورئيس المجلس البلدي منيف الأكلبي.
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