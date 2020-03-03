السديس: المرحلة القادمة تتطلب الحزم والعزم ولا مجال فيها للتقاعس

عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس اجتماعاً لبحث مستجدات سير الأعمال ورسم الخطط المستقبلية خلال المرحلة القادمة، وذلك بحضور وكلاء الرئيس العام والوكلاء المساعدين ومديري العموم ومساعديهم ومديري الإدارات بالرئاسة. وأكد خلال الاجتماع ضرورة بذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة ومضاعفتها في كافة المجالات ومنها الخدمية والفنية والتقنية والإعلامية، وبحث سبل التعاون والتكاتف وتفعيل العمل المؤسسي بين الجميع لما له من آثار ومكتسبات طيبة تسهم في تسريع وتيرة العمل وتطويره وتحديثه، بما يتماشى مع تطلعات ولاة الامر ورؤية المملكة 2030، الرامية إلى مزيد من التطوير في الحرمين الشريفين والخدمات المقدمة لقاصديهما. وأهاب بأهمية الأمانة والمسؤولية والعمل بإخلاص وتفان في أعمالهم الموكلة إليهم، لا سيما التي تمس قاصدي الحرمين الشريفين بصورة مباشرة، مؤكداً أن المرحلة القادمة دقيقة وحاسمة تتطلب الحزم والعزم وجني الثمرات، ولا مجال فيها للتقاعس أو التكاسل من أي مسؤول، حيث سيكون النظر لمؤشرات الأداء وعومل التطوير والتحسين القائمة هو المعيار والفصل لتكريم المميزين ومحاسبة المقصرين. وفي الختام سأل الرئيس العام الله عز وجل للجميع التوفيق والنجاح والسداد وأن يجعل أعماله وأعمالهم خالصة لوجهه، وأن يديم الأمن والرخاء لولاة الأمر، الذين كانت ثقتهم خير معين للتطوير والتحسين في كافة الخدمات والمجالات الخادمة للمسجد الحرام والمسجد النبوي والتيسير على قاصديهما.



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