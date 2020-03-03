محافظ خميس مشيط يوجه بحلول لتقاطعات الأربعين

وقف محافظ خميس مشيط خالد عبدالعزيز بن مشيط، أمس، على عدة مواقع بشارع الأربعين بحي الرصراص، والذي يعد من أهم الطرق التي تشهد حركة سير مرورية بالمحافظة، وتشكل بعض تقاطعاته خطورة مرورية وازدحاما كبيرا، موجهاً بإيجاد حلول جذرية لها وعمل دوارات ذكية في المواقع التي تشكل خطورة والبدء في تنفيذها بأسرع وقت. جاء ذلك بحضور رئيس بلدية خميس مشيط مسفر الوادعي، ومدير شعبة مرور خميس مشيط العقيد يحيى عسيري. في ذات السياق، علمت «دوت الخليج» أن هناك لجنة إلى جانب وجود مجلس مروري يضم العديد من الجهات الحكومية المعنية تحت رئاسة المحافظة، وقاموا خلال الفترة الماضية بحصر النقاط المرورية السوداء والحرجة، وأُعدت خطة عمل تتضمن آلية وتوصيات المعالجة.



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