سجل لمهارات الطلاب معتمد من جامعة القصيم

أقامت جامعة القصيم، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، ورشة العمل الأولى لمنسقي السجل المهاري بالكليات، قدمها وكيل العمادة محمد العجلان، وذلك في مقر مركز تنمية القيادات والقدرات بالمدينة الجامعية.

وثيقة رسمية

تناولت الورشة التعريف بالسجل المهاري كونه وثيقة رسمية معتمدة من الجامعة ترصد وتوثق المهارات الشخصية والمهنية غير الأكاديمية، خلال مرحلة الدراسة الجامعية، وكذلك أهمية السجل المهاري الذي يعد بمثابة إثبات معتمد وموثق من الجامعة لمهارات الطلاب والطالبات في المجالات غير الأكاديمية، ويدعم السيرة الذاتية للخريج بما يساعد في تحسين الفرص الوظيفية له، إضافة إلى مناقشة الورشة لآلية التسجيل في هذا السجل، وإجراءات تسجل الأنشطة لاعتمادها بالسجل المهاري للكلية، علاوة على أهميته بالنسبة للجامعة وللخريج وللمجتمع، حيث يسهم السجل في زيادة التميز لمخرجات الجامعة، وتوثيق الأنشطة الطلابية، وتطوير الحياة الجامعية، كما يساعد الخريج في توثيق المهارات غير الأكاديمية المكتسبة، ويسهم في زيادة الفرص الوظيفية للخريجين، والتحفيز على تطوير الذات خلال الحياة الجامعية، وللمجتمع التأثير الإيجابي نحو المجتمع مـن خلال الأنشطة المقدمة أثناء المرحلة الجامعية.

25 ساعة

تتمثل الأنشطة التي يتم اعتمادها في السجل المهاري في: العمل التطوعي 25 ساعة متواصلة أو متفرقة، وتوثيق الشهادة من جهة التطوع داخل الجامعة، والتشغيل الطلابي داخل الجامعة، ومشاركات وأنشطة أخرى حصل عليها الطالب أو الطالبة لا تقل عن 8 ساعات، وتطبق عليها الشروط الخاصة بالسجل، إضافة إلى مهارات تطوير الذات وبناء الشخصية 3 ساعات فأكثر، وكذلك الجوائز التي حصل عليها الطلاب من جهة داخل الجامعة، والمشاركات في مجال النشاط الطلابي 20 ساعة موثقة متواصلة أو متفرقة، كما يشتمل السجل على الأنشطة المهنية التخصصية معتمدة من جهات داخل الجامعة، والمهارات القيادية الطلابية «رئاسة الأندية المركزية في عمادة شؤون الطلاب - ورئاسة الأندية الطلابية - ومقرر اللجان الطلابية - ورئاسة الفرق الخاصة بالأعمال التطوعية مع جهات داخل الجامعة - أخرى».