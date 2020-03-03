العدل وهيئة عقارات الدولة تنشئان مجمع مقرات عدلية

التقى وزيرُ العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، محافظَ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان عباس بافقيه، لمناقشة سبل تطوير آليات العمل بين الجانبين. كما وقّعت وزارة العدل -ممثلة في نائب وزير العدل الشيخ سعد السيف- مذكرة تفاهم مع الهيئة لتعزيز التعاون وأوجه الشراكة في إنشاء المقرات العدلية. وتهدف المذكرة إلى تعاون الطرفين في إنشاء مجمع المقرات العدلية في «الرياض، جدة، مكة المكرمة»، ليضم عددا من المحاكم التابعة لوزارة العدل، تشمل: محاكم التنفيذ، الجزائية، العمالية، الأحوال الشخصية، التجارية والاستئناف. كما تهدف المذكرة إلى تحقيق التكامل بين الوزارة والهيئة بشكل أفضل وأيسر، وتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.



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