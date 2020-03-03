4 مواطنين سطوا على مركبة نقل أموال بالرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة إلى جريمة السطو التي تعرض لها العاملون بإحدى مركبات نقل الأموال بتاريخ 15/ 4/ 1441، فقد اتضح من إجراءات الضبط الجنائي للجريمة قيام الجناة بمتابعة مركبة نقل الأموال أثناء قيامها بنقل أموال من أحد فروع البنك الأهلي التجاري على امتداد طريق ابن تيمية بحي الشفا بمدينة الرياض، ومباغتة ناقليها بإطلاق النار عليهم من مسدس والاستيلاء على مبلغ قدره مليون و950 ألف ريال، والفرار من الموقع باستخدام مركبة قاموا بسلبها من قائدها بتاريخ 4/ 4/ 1441، وبلوحات خاصة بمركبة أخرى مسروقة، وبمتابعة الجهات الأمنية للجريمة، تمكن الفريق الأمني المختص، الذي تم تشكيله للتحقيق فيها وكشف ملابساتها، من حصر دائرة الاشتباه في 4 مواطنين، اثنان منهم غادرا المملكة بعد ارتكاب الجريمة، حيث تم القبض على متزعم الجريمة واسترداد أحد الهاربين خارج المملكة، وهما مواطنان بالعقد الرابع من العمر، واللذان اتضح من التحقيقات الأمنية تورطهما في ارتكاب جريمة سطو أخرى وبذات الأسلوب بتاريخ 4/ 8/ 1441 في حي البديعة بمدينة الرياض، واستيلاؤهما على مبلغ وقدره (250,000) ريال، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، ولا تزال الجهات الأمنية تتابع إجراءات القبض على الآخرين.



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